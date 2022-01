Nagy lança 'Tô Aqui De Novo' - Divulgação

Publicado 07/01/2022 13:17 | Atualizado 07/01/2022 13:22

Rio - O cantor e compositor carioca Nagy mostra seu jogo de cintura com uma mistura de R&B, brasilidade e uma poesia direta e positiva em seu mais recente single, "Tô Aqui de Novo" . Na concorrida cena musical brasileira atual, Nagy surge com uma proposta das mais consistentes. "Eu me vejo como um artista transitando por vários gêneros musicais, sendo versátil e misturando o R&B com outros estilos como o som tropical. Não quero me limitar a um único caminho".

O artista de 22 anos já havia chamado atenção por conta do hit "Capitã", uma parceria com o cantor e compositor Pop Gabrá, com produção artística de Poetanobeat e Monog. A música foi lançada pelo selo Thahouse Company, de Felipe Poeta, filho da apresentadora e jornalista Patricia Poeta.

"Capitã" fala sobre a importância que Nagy dá às mulheres em sua vida, e ganhou elogios por parte de ninguém menos que Jorge Ben Jor, um dos mestres da música tropical swingada. "Ele elogiou a minha música e até me convidou para jogar golfe com ele, pois nós dois adoramos golfe", relata o cantor.

Filho de sul-africano com uma brasileira, Nagy começou como ator, estudando na escola do consagrado diretor Wolf Maya e também na Tablado, criada pela icônica Maria Clara Machado. Trabalhou com destaque em vários espetáculos no Rio e teve uma participação especial na novela global "Amor de Mãe", em que contracenou com a atriz Taís Araújo.



O artista deu início à sua trajetória musical com o single "Jack Honey", em maio de 2021. Recebeu elogios por "Capitã" e este mês, lançou "Tô Aqui de Novo". Uma curiosidade é que os clipes dessas três músicas foram registrados em locais bem distintos entre si.

"'Jack Honey' foi gravado em Santa Catarina e mostra o meu envolvimento com o campo, comigo andando de cavalo e tudo. Já 'Capitã', registrado no Rio de Janeiro, reflete a minha paixão pelas praias. E 'Tô Aqui de Novo' foi gravado no icônico Hotel San Raphael, em São Paulo, e tem um foco urbano”.