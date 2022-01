Luísa Sonza - Reprodução

Publicado 08/01/2022 15:38 | Atualizado 08/01/2022 15:42

Vem novidade por aí? Luísa Sonza interagiu com seus seguidores do Twitter nesta sexta-feira, e entregou que já estava precisando fazer um novo álbum. Vale lembrar que o "Doce 22", seu último registro, foi lançado em julho do ano passado. Mas, de acordo com a musa, ela ainda tem muito o que dizer.