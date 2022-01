Fábio Porchat e Theo Becker - Reprodução da internet

Fábio Porchat e Theo BeckerReprodução da internet

Publicado 08/01/2022 17:07 | Atualizado 08/01/2022 17:09

O humorista e apresentador Fábio Porchat mostrou indignação nas redes sociais, logo que o ator Theo Becker compartilhou uma enquete em seu Twitter sobre a vacinação. De acordo com o artista e ex-participante de "A Fazenda", da Record , alguns das opções da tal enquete trazia opções referenciando que os imunizados poderiam estar com medo, arrependidos ou até ter sidos forçados a tomarem as doses.

Na publicação consta o seguinte texto: "Você está em qual situação: vacinado arrependido, vacinado com medo, vacinado forçado, todas as alternativas". Indignado, Fábio Porchat compartilhou o tweet em sua conta no microblog e respondeu: "Minha situação é: querendo que gente imbecil como você se vacine logo para não estragar o próximo carnaval de toda a sociedade que se vacinou!", disparou o humorista.

No tweet de Becker muitas pessoas também criticam o comentário: "Aliás, @TheoBecker8, eu sigo a ciência; e vc a quem segue, ou quem é você para opinar sobre o tema?”, eescreveu um interneuta. No repost de Porchat, também há comentários criticando o ator. "O engraçado é que a pessoa antivacina só chegou a idade adulta pq tomou todas as vacinas da infância! É uma hipocrisia sem fim", comenta um internauta.

Minha situação é: querendo que gente imbecil como você se vacine logo pra não estragar o próximo carnaval de toda a sociedade que se vacinou! https://t.co/XjsXnClwgS — Fabio Porchat (@FabioPorchat) January 7, 2022

A enquete foi ninalizada neste sábado, com pouco mais de 4 mil votos, onde 29,9% responderam que foram vacinados de forma forçada. No Brasil, mais de 144 milhões de pessoas já foram completamente vacinadas contra a doença.