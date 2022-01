Detalhe do troféu do Globo de Ouro - Robyn Beck/AFP

Rio - Em meio a boicote motivado por falta de credibilidade, a lista de vencedores do Globo de Ouro 2021 foi divulgada neste domingo, sem transmissão na TV, cobertura da imprensa e looks luxuosos de celebridades. Os vencedores da 79ª edição foram anunciados no site e nas redes sociais da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

Entre os destaques, na categoria filme de drama, o vencedor da noite foi a produção d Netflix "Ataque dos cães". Já "Amor, sublime amor", versão de Steven Spielberg para o clássico da Broadway dos anos 1950, foi quem mais brilhou no eixo de comédia e musical. Já no universo da TV, quem mais se destacou foi "Succession", produção da HBO.

Desde o ano passado quando surgiram denúncias de corrupção e ausências de membros negros, nomes importantes da indústria e estrelas de Hollywood passaram a boicotar a associação que produz o Globo de Ouro. Sem que alguém aceitasse apresentar a premiação e as suas categorias, o evento perdeu a transmissão na TV norte-americana. Em 2021, somente a atriz Jamie Lee Curtis apoiou publicamente a premiação.

Confira a lista completa de vencedores:



Melhor Atriz Coadjuvante em Filme

Caitriona Balfe ("Belfast")

Ariana DeBose ("Amor, sublime amor") - vencedora

Kirsten Dunst ("Ataque dos caes")

Aunjanue Ellis ("King Richard: criando campeãs")

Ruth Negga ("Passing")



Melhor Ator Coadjuvante em Série

Billy Crudup ("The morning show")

Kieran Culkin ("Succession")

Mark Duplass ("The monring show")

Brett Goldstein ("Ted Lasso")

Oh Yeong-su ("Round 6") - vencedor



Melhor Animação

"Encanto" - vencedora

"Flee";

"Luca";

"My sunny Maad";

"Raya e o último dragão"



Melhor Ator em Série — Drama

Brian Cox ("Succession")

Lee Jung-jae ("Round 6")

Billy Porter ("Pose")

Jeremy Strong ("Succession") - vencedor

Omar Sy ("Lupin")



Melhor Filme em Língua Estrangeira

"Compartment nº 6"

"Drive my car" (Japão) - vencedor

"A mão de deus"

"A hero"

"Madres paralelas"



Melhor Ator em Série — Musical ou Comédia

Anthony Anderson ("Black-ish");

Nicolas Hoult ("The Great");

Steve Martin ("Only murders in the building");

Martin Short ("Only murders in the building");

Jason Sudeikis ("Ted Lasso") - vencedor



Melhor Roteiro

"Licorice Pizza" (Paul Thomas Anderson);

"Belfast" (Kenneth Branagh); vencedor

"Ataque dos cães" (Jane Campion);

"Não olhe para cima" (Adam McKay);

"Being the Ricardos" (Aaron Sorkin)



Melhor Atriz Coadjuvante em Série

Jennifer Coolidge ("White Lotus");

Kaitlyn Dever ("Dopesick");

Andie MacDowell ("Maid");

Sarah Snook ("Succession"); vencedora

Hannah Waddingham ("Ted Lasso")



Melhor Ator em Série Limitada ou Filme para TV

Paul Bettany ("Wandavision");

Oscar Isaac ("Cenas de um casamento");

Michael Keaton ("Dopesick"); vencedor

Ewan McGregor ("Halston");

Tahar Rahim ("The serpent")