Cleo e mais famosos prestigiam estreia de 'O Segundo Homem'

Rio - Cleo prestigiou a estreia do filme "O Segundo Homem", em um shopping de São Paulo, na noite desta segunda-feira. A atriz, que é uma das estrelas do longa, estava acompanhada pelo marido, Leandro D'Lucca. Com um vestido curtinho, Cleo mostrou sua boa forma no local e também deixou à mostra a tatuagem que tem com o nome do maridão. Famosos como Negra Li, Lucy Ramos, Anderson Di Rizzi e Pedro Carvalho também prestigiaram a estreia.

