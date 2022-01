Rafael Portugal - Davi Nascimento

Rafael PortugalDavi Nascimento

Publicado 13/01/2022 07:00 | Atualizado 13/01/2022 09:08

Rio – O ano de 2022 começa com uma boa novidade para Rafael Portugal, de 36 anos. O ator e comediante de Realengo, Zona Oeste do Rio, estreia o seu primeiro protagonista nos cinemas com o lançamento de “Juntos E Enrolados” nesta quinta-feira. O longa narra a história de Daiana (Cacau Protásio) e Júlio (Rafael), que estavam prestes a subir ao altar, mas uma mensagem suspeita no celular do noivo acaba enrolando os planos e trazendo situações engraçadas.

fotogaleria

“Recebi esse roteiro e, de cara, eu falei: ‘cara, eu quero fazer esse filme’. Não só pela possibilidade de ser meu primeiro filme como protagonista. O filme é muito bonito e a história é muito boa, com a Cacau Protásio e elenco incrível. Fafy Siqueira fazendo minha mãe, Paulo Carvalho, meu pai, Berta Loran, Neuza Borges, Tony Tornado... Ele tem a cara do Brasil, tem histórias que são reais, tem pessoas de todos os tipos. São pessoas que existem no nosso Brasil. Estou muito feliz”, diz o ator.

Dirigido por Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put, “Juntos e Enrolados” traz a pergunta: o que fazer quando tudo foge do controle na última hora? O casamento de Daiana e Rafael fica por um fio, mas a festa não para. Na vida pessoal, Rafael conta que mantém o controle quando uma situação sai do esperado.

“Tento me manter o mais calmo possível, fico até meio estagnado porque quero ter tempo de pensar o que fazer. Não sou muito de ficar nervoso, de me desesperar quando as coisas saem do controle, digo profissionalmente e na vida... Óbvio que quando minha filha se machuca, algum familiar fica doente ou um amigo precisa de ajuda, eu corro, me desespero e perco as estribeiras”, acrescenta ele, que comemora a parceria com Cacau Protásio.

“A gente teve uma química muito boa. A gente riu muito, se divertiu dentro e fora de cena, debochava um do outro nos bastidores. Deram liberdade para gente improvisar. Temos um clima muito parecido, somos do subúrbio e emprestamos muito disso para os personagens. É meu primeiro trabalho como protagonista e foi com Cacau Protásio, que é rainha do cinema nos últimos anos. Um privilégio, um presente”, comemora.

Vários talentos

Para o longa, Rafael ainda exercitou outros talentos ao compor e cantar a música “My Love You” especialmente para o projeto. Ele conta que a faceta musical é um outro lado de sua veia artística, o qual ele quer explorar mais. Não é à toa que lançou o projeto RP Feat no ano passado.

“Em 2021, eu já dei o pontapé nesse projeto e cantei alguns musicais autorais, com participações de amigos. Tem uma música chamada 'Te Dar A Flor' com o Vitin, vocalista da Onze20, uma banda maravilhosa. Cantei outra música minha 'Eu Não Tô Maluco' com o Tierry. Está tudo lá no Spotify e nas plataformas de música. Em 2022, eu volto com algumas coisinhas”, revela.

Poder do humor

Em tempos difíceis para quem trabalha com cultura no Brasil, Rafael ressalta o poder de cura da arte e do humor. No momento de retomada das atividades do setor, ele reflete sobre a importância da arte na vida das pessoas.

“É o respiro, é aquele grito que estava preso. A arte, aliás, teve esse poder na pandemia. É provado que as pessoas compraram mais livros, consumiram mais vídeos de humor… Então, a arte também é uma forma de cura, de escape e de alivio, sabe? De certa maneira, trabalhou junto dos médicos, ajudando na sanidade das pessoas. E vai continuar sendo nessa retomada. Agora, as pessoas voltam com mais vontade de assistir e, de esquecer um pouco dos problemas. Que bom que eu faço parte desse momento nos cinemas”, pensa.

Sucesso no teatro e na TV

Além de estrear um filme nos cinemas, Rafael Portugal também está em cartaz com o show de humor “Eu Comigo Mesmo” no Teatro Multiplan, na Barra da Tijuca, até o último final de semana de janeiro. "Conto histórias do dia a dia, tem musica e muita história minha em Realengo, nos lugares que vivi no Rio de Janeiro, e de idas minhas por lugares do Brasil", garante.

“Estou muito feliz pela minha vida profissional e pelo que tem acontecido. Sem dúvidas, o teatro é um triunfo, uma oportunidade e um privilégio. Eu amo ver a plateia aplaudindo ao vivo pessoalmente. É uma alegria quando as pessoas se juntam no teatro para me ver no palco”, completa ele, que também participa do “A Culpa É Do Cabral”, no canal à cabo Comedy Central, e planeja lançar um novo projeto nos cinemas com a participação de grandes amigos em breve.