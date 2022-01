Orquestra Sinfônica Brasileira - Reprodução Internet

Publicado 11/01/2022 17:00

Rio - A Orquestra Sinfônica Brasileira (OSD) foi reconhecida como Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. O projeto de Lei n°3788/2021, do deputado Mario Pacheco (PSC), foi sancionado pelo governador Cláudio Castro e publicada no diário oficial nesta terça-feira (11). A decisão não somente oficializa, mas como também destaca o valor do conjunto sinfônico do país.

"Reconhecer a Orquestra Sinfônica Brasileira como Patrimônio Cultural Imaterial é valorizar a sua história e contribuição para a cultura do nosso Estado. Vida longa à OSB, que ao longo desses anos vem brindando a população com suas belas apresentações", declarou o governador Cláudio Castro.

Desde da sua fundação, em 1940, já foram realizados mais de cinco mil concertos pelo Maestro José Siqueira. A OSB já revelou grandes nomes como Nelson Freire, Arnaldo Cohen e Antônio Meneses. Além de se destacar pelo pioneirismo, sendo a primeira orquestra brasileira a realizar turnês pelo Brasil e no exterior.