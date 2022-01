A Bela e A Fera Experience une diversão e gastronomia - Caio Gallucci/ Divulgação

Publicado 11/01/2022 20:15

Rio - Para quem gosta do universo dos contos de fadas, a dica é conferir a 'A Bela e a Fera Experience', no estacionamento do Via Parque Shopping, na Zona Oeste do Rio. Um castelo de 1.500 metros quadrados foi montado no local e faz parte da atração que une diversão e gastronomia.

Enquanto assistem as apresentações da história da Bela e a Fera, que tem música, dança, teatro e ilusionismo, o público ainda poderá se deliciar com um cardápio elaborado pela chef Ana Laura de Melo Guedes e Oliveira. Nele, tem uma seleção variada de receitas com menu completo. Entre entradas, pratos principais e sobremesas, os frequentadores do local poderão escolher opções que vão desde saladas e arroz de camarão, até hambúrgueres tradicionais e vegetariano, massas, falafel, ragu, e carnes de frango e vermelha. As sobremesas não ficam atrás, são diversas opções com destaque para o bolo red velvet e pudim.

Serviço:



A BELA E A FERA EXPERIENCE



Local - Estacionamento Via Parque Shopping:



Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22775-904



Sessões:



Quintas e Sextas – 18h e 20h



Sábados e Domingos – 10h30, 13h, 15h, 17h, 19 e 21h



Obs.: Sessões extras poderão ser abertas conforme demanda.