Mumuzinho na gravação do DVD Resenha do MumuDivulgação

Publicado 18/01/2022 07:00

Rio - Alegria, música boa e convidados especiais. É isso que os fãs de Mumuzinho vão encontrar no novo DVD do cantor, intitulado ‘Resenha do Mumu’, gravado na última quinta-feira, com a participação de famosos como Zé Vaqueiro, Luísa Sonza, Tiee, Molejo, Dilsinho, Ferrugem e Preta Gil. "É um projeto lindo e traz muita música boa. Passei pelos grandes sucessos da minha carreira, hits do pagode e, também, músicas inéditas. Além das participações, que são artistas que gosto muito", afirma o sambista.

Mumuzinho explica o nome do projeto e confessa que, gente como a gente, gosta de uma resenha com os amigos. O cantor vira e mexe promove essas reuniões, daquelas com música de primeira, bate-papo e até uma fofoquinha (do bem, claro). “Opa! Eu amo uma resenha. Eu sou do povo, da roda de samba. Estou sempre pronto!”, diverte-se.



Após ficar meses longe dos palcos devido ao período crítico da pandemia do novo coronavírus, o artista afirma que a emoção de cantar para seu público novamente é grande. “Levar a nossa música e estar ao lado dos nossos fãs, levando alegria para o público, é o que mais amo fazer. Então, gravar esse DVD após um período de tanta incerteza, nos faz acreditar em dias melhores e alimenta minha alma e meus sonhos”.



Além de conferir o DVD de Mumuzinho, os fãs ainda vão poder ver o pagodeiro na telinha da TV Globo. “Vou trabalhar meu novo DVD e levar a Resenha do Mumu para os quatro cantos do Brasil. Além disso, também estarei no The Voice+ pelo segundo ano. Vai ser incrível”. O reality show global estreia no dia 30 de janeiro.



Casamento



Mumuzinho está casado há dois anos com Thainá Fernandes. Os dois chegaram a ficar um mês separados, no ano passado, mas o amor falou mais alto. “Thainá é a mulher da minha vida. Sou apaixonado por ela e, com certeza, nosso relacionamento ficou ainda mais forte (depois da separação)”, revela.



Pai coruja



O cantor tem três filhos de outros relacionamentos, Kaik, Hanry e João Davi, e se considera um papai coruja. “Sim, muito. Dar bronca e dizer não para um filho é muito importante na formação da educação da criança. Amo estar ao lado dos meus filhos. Seja para brincar e jogar vídeo game, como também chamar atenção se preciso, educar”, garante.