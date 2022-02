Capa do single Boys Dont’ Cry - Divulgação

Rio - A cantora Anitta lançou no finalzinho de janeiro sua nova música, "Boys Don't Cry", uma de suas principais apostas para dar passos mais largos na carreira internacional e cravar ainda mais o pé em solo norte-americano. E o resultado não poderia ser melhor: a canção e o clipe fizeram tanto sucesso que as buscas pelo nome da artista cresceram 400% nos Estados Unidos.

A música foi gravada com produção da equipe de Max Martin, artista sueco que se tornou referência no mundo pop e que já trabalhou com cantoras como Britney Spears, Katy Perry e Taylor Swift. Com uma pegada bem diferente de todos os outros trabalhos de Anitta, "Boys Don't Cry" chega para mostrar uma nova faceta da brasileira que esta prestes a dominar o mundo.

"Eu sou muito de fazer o que me dá na telha no momento. A música está totalmente diferente de tudo que eu fiz, mas não está fora da minha zona de conforto porque eu tive uma fase muito roqueira na minha vida. Fui roqueira a minha adolescência toda. Eu era emo, ia para show de rock, me vestia toda de preto, tinha o cabelo meio vermelho… Então, é só um lado meu que já existia e a galera não conhecia", diz a cantora, que sempre deixou claro que é perfeccionista e gosta que tudo saia do jeito que ela imaginou.

Inspiração e ex-namorados

O clipe de "Boys Don't Cry", dirigido por Christian Breslauer, tem uma estética de terror e conta com várias referências aos filmes favoritos de Anitta, como "Titanic", "Beetlejuice", "Noiva em Fuga", "Priscilla: Rainha do Deserto", "Meu Namorado é Zumbi" e "Harry Potter". "Quando eu recebi a música com a minha voz, enquanto eu ouvia, o clipe já ia se formando na minha cabeça. Todas as inspirações que eu pego para os meus trabalhos vem de filmes e séries. Eu nunca assisto a nada de cantores porque não quero ser influenciada. Automaticamente, quando a gente vê alguma coisa que a gente gostou muito, o nosso cérebro, indiretamente, meio que copia. O clipe eu resolvi fazer numa estética de Tim Burton, que é uma coisa meio dark, mas ao mesmo tempo pop, meio funny (divertida). Só que com cenas de filmes que eu adoro".

A letra de "Boys Don't Cry" (meninos não choram, em tradução livre) fala sobre mulheres fortes, que não aceitam serem controladas e acabam partindo o coração dos homens. Anitta conta que decidiu falar sobre esse assunto porque era algo que estava acontecendo em sua vida no momento em que foi para o estúdio gravar. "Na época, alguns ex-namorados estavam me enchendo o saco, vindo atrás de mim. Sempre que eu estou no estúdio tento falar de algo que esteja rolando na minha vida... Aí tinha uns ex querendo voltar, querendo voltar, querendo voltar…", relembra.

"Eu quis falar que eles não aguentam quando a gente não é dependente. Tem homem que realmente não aguenta quando uma mulher é muito dona de si, ou quando a mulher tem muita atitude, quando a gente sabe muito o que quer… Tem homem que não consegue nem lidar com isso. Eles ficam arrasados. Eles vem achando que eles vão dar o nome deles e eu faço o jogo virar e eles ficam tristes".

Carreira internacional

Não é novidade para ninguém que Anitta é uma das artistas brasileiras que mais se destacaram internacionalmente, ao lado de nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Sérgio Mendes, Tom Jobim, Jorge Ben Jor, entre outros. A cantora reconhece e comemora sua importância no cenário musical estrangeiro.

"A primeira música em inglês que a gente mandou para as rádios (dos EUA) foi 'Girl From Rio'. Não tem nem um ano ainda. Se a gente for contar, no Brasil, pra ter o grande conhecimento, a grande fama, levei aí uns quatro anos. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha, ter paciência, entender que eu não dedico 100% do meu tempo só aos EUA como todos os outros artistas daqui. Se no Brasil demorou quatro anos para eu ter uma música que realmente tomasse o país inteiro -- e eu dedicava 100% do meu tempo ao Brasil --, não é aqui (EUA) que eu vou querer que isso seja mais rápido. Só tem um ano que eu comecei. Pra gente, pra toda a nossa equipe, já é um resultado bem rápido", analisa.

"Hoje em dia eu tenho, sim, dimensão da minha importância, da minha relevância e muita gente aqui fora me fala isso. Eu fico muito feliz, tento fazer jus. Só peço a todos os brasileiros que entendam que é um processo, que demora e que não fiquem me pressionando para que as coisas sejam rápidas porque já está muito rápido. Tem gente que nasceu aqui, mora aqui, fala inglês desde que nasceu e só chega ao sucesso depois de 12 anos de tentativa. Eu já estou conseguindo coisas só com um ano. Então, é muito rápido, é muito incrível".

Sucesso

Depois de tantas conquistas profissionais e pessoais, Anitta mudou sua concepção sobre o verdadeiro significado de sucesso. "Antes eu pensava que sucesso era ter o maior número, ser a maior disso, a maior daquilo… Eu precisei ser a maior de tudo mesmo para chegar a conclusão que sucesso não é você ser a maior de nada. Sucesso é você ser feliz com as coisas que você está fazendo, é você estar feliz em todas as áreas da sua vida, é você poder fazer as coisas com a autonomia, você poder fazer as coisas que você sonha. Antes eu achava que sucesso era: 'ah, ultrapassei fulano, ultrapassei beltrano'. Hoje em dia eu não estou nem aí. As vezes fulano ultrapassou ciclano mas está arrasado, triste por outras coisas… Sucesso pra mim é estar feliz, estar bem, estar fazendo o que gosta", diz. E isso todos sabemos que a poderosa Anitta está!