Exxxtourada! Deolane Bezerra se acaba de dançar no lançamento de sua turnê

Rio - Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, lançou sua turnê, intitulada "Respeita a Chefe", na noite deste domingo. Ela se apresentou como DJ em uma casa noturna de São Paulo e deu um verdadeiro show, com direito a muitas reboladas, no palco do local. A advogada exibiu sua boa forma com um modelito prateado e um coturno.

Ao longo do ano, Deolane vai viajar por todo o país com seus shows. A turnê leva o nome de sua primeira música de trabalho, "Respeita a Chefe". A canção foi gravada em parceria com Matheus Fernandes. A doutora ainda promete surpresas, com participações especiais e músicas inéditas além das apostas "Meu Menino" e "Quem Paga Sou Eu".

