Vitória Strada e Marcella Rica curtem dia de praia no Rio

Rio - Vitória Strada aproveitou a tarde de domingo para curtir uma praia. A atriz e a namorada, Marcella Rica, estiveram nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Vitória mostrou seu corpo enxuto no local comum biquíni verde. Já Marcella escolheu um modelito vermelho. As duas estavam acompanhadas por amigos. Ao deixar o local, Vitória viu que estava sendo fotografada e cumprimentou o fotógrafo. A atriz está fora das telinhas desde o fim de "Salve-se Quem Puder", em julho do ano passado.

Relatar erro