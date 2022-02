Arlindinho lança segunda parte do EP 'Meu Lugar' - Divulgação

Arlindinho lança segunda parte do EP 'Meu Lugar'Divulgação

Publicado 12/02/2022 08:00

Rio - Completando 13 anos de carreira, Arlindinho Cruz já iniciou 2022 com novidades para seus fãs. Após lançar o single 'Carnaval', em janeiro, o cantor está de volta com a segunda parte do EP 'Meu Lugar', disponível em todas as plataformas digitais desde o último dia 4. O sambista fala sobre a inspiração para o projeto, que antecede mais um período carnavalesco em que foliões deverão modificar a celebração por causa da pandemia da covid-19.

"A inspiração do projeto 'Meu Lugar' veio de mostrar ao público um pouco mais sobre mim. Muitas músicas eu que cresci ouvindo em casa, outras eu compus, sem me esquecer dos ídolos que tenho", conta ele, que além de ser filho de Arlindo Cruz, foi educado na música por artistas como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e Fundo de Quintal.

Outro nome importante do samba que tem destaque na história de Arlindinho é Xande de Pilares, que também participa da faixa de trabalho do novo EP, intitulada “Triângulo Amoroso + Bom Aprendiz”. "É sempre um prazer dividir o palco com o Xande, que além de um grande mestre, é um amigo e conselheiro. Não podia dar um passo tão importante sem a presença dele", declara o artista.

A primeira parte do EP chegou ainda em novembro de 2021, quatro meses após Arlindinho gravar seu primeiro DVD, também intitulado 'Meu Lugar', que teve participações de Alcione e Vou Pro Sereno, entre outros. Sobre a decisão de dividir as novas canções em duas partes, Arlindinho explica: "O projeto foi gravado faixa a faixa. Essa foi uma decisão desde o início do processo, desde a escolha de repertório, cenário, figurino. A ideia sempre foi ter uma certa fluidez que o mundo digital pede".

O cantor já adianta que o projeto ainda ganhará uma terceira parte e um álbum completo que serão lançados ainda em 2022, sendo que o último terá cinco canções inéditas e "uma participação super especial". Com muitas novidades a caminho, Arlindinho não esconde a animação: "Esse é o meu nome!"

Recuperação de Arlindo Cruz

A versão em audiovisual de "Meu Lugar" ainda conta com uma homenagem emocionante de Arlindinho para seu pai, Arlindo Cruz. Em março, completará cinco anos desde o acidente vascular cerebral hemorrágico que interrompeu a carreira do sambista. No período após o AVC, a família do veterano não perdeu a esperança e segue torcendo pela recuperação total do músico carioca.

"Somos muito religiosos e procuramos ver tudo isso como uma vontade de Deus. É óbvio que alguns momentos são mais difíceis, mas estamos lidando com todos, um passo de cada vez. Ele está começando um tratamento novo e nos mantemos sempre com muita fé", afirma.

Carnaval 2022

Enquanto o Carnaval é cancelado ou adiado em várias capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, Arlindinho esbanja otimismo ao comentar a sensação de ver a folia ser modificada pelo segundo ano seguido, por causa do coronavírus. "O sambista de um modo geral já é um lutador. Essa é só mais uma batalha que iremos vencer!", declara o cantor, que acredita que a próxima festa, após o fim da pandemia, será diferente de tudo que os brasileiros já viram.

"Acho que ninguém passa pelo que estamos passando e sai ileso. Vamos ter mudanças na forma de lidar com a vida, mas sinceramente não sei ainda como será", confessa o artista. Em 2021, o músico fez parte da equipe que compôs o samba-enredo que será encenado pela escola de samba São Clemente na Sapucaí em abril . A agremiação decidiu homenagear o ator Paulo Gustavo, que faleceu em maio do ano passado, vítima de complicações da covid-19.

"Foi uma grande honra [participar da composição do samba]. Paulo Gustavo era e ainda é um ídolo. Acredito que ouvir a história dele ser cantada através do meu samba e dos meus parceiros na Avenida será uma grande emoção. Lembro que, ainda na disputa, recebi diversas mensagens de personalidades artísticas. A Tatá Werneck me enviou uma mensagem emocionada dizendo que estava torcendo pelo nosso samba. Não vou esquecer nunca!"

*Josué Santos é estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa.