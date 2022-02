Cantor Pe Lu - Reprodução/Instagram

Publicado 14/02/2022 11:26 | Atualizado 14/02/2022 12:24

Rio - O Carnaval se aproxima e, mais uma vez, a folia vai passar por restrições devido à pandemia da covid–19. Mas o cantor e compositor Pe Lu, conhecido por participar da banda teen Restart entre 2008 e 2015, tem uma solução: curtir a folia em casa ouvindo o EP “Carnaval de Sofá”. Lançado na última sexta-feira, o projeto traz quatro regravações da axé music em ares mais minimalistas. Em entrevista ao DIA, o artista explica como surgiu a ideia de lançar o projeto.

"O meu trabalho solo tem muita influência da música brasileira e, além da música, da brasilidade como visão cultural. E quer algo mais brasileiro, rico e diverso do que o carnaval? A ideia do EP, inclusive, é mostrar que a gente pode ter diversas perspectivas e vivências sobre essa festa tão importante para nós. Você pode ser um folião de festa ou de sofá, curtir sozinho ou rodeado de gente, beijar um monte de boca ou aproveitar com seu parceiro ou parceira, ouvir samba, funk, axé. A minha intenção é trazer uma das minhas visões do Carnaval”, explica.

Apaixonado pelo Carnaval, Pe Lu já vivenciou a folia de diferentes maneiras. “Já passei muitos carnavais tocando em shows, em trios, já tive oportunidades de viver o carnaval de São Paulo, do Rio e da Bahia, que eu amo. Como eu disse, o Carnaval pode ser vivido de várias formas e todas, de alguma forma, são legais. Por conta da covid, esse ano, pretendo fazer algo mais calmo, mas bate uma vontade de me jogar na multidão também”, diz ele, aos risos.

Quando Pe Lu pensa em Carnaval, a cabeça dele vai direto para a folia baiana, famosa pela axé music e pelos trios que arrastam multidões. “Tenho uma ligação muito forte com a Bahia. Sanguínea primeiro, pois minha mãe é baiana e emocional em segundo, pois já vivi momentos lindos nesse lugar… A escolha das músicas passou pelo quesito emocional, ou seja, músicas que têm alguma relação afetiva comigo, mas também pela abrangência dessas obras. Tentei, de alguma forma, cobrir o máximo possível da riqueza e diversidade desse gênero musical e do carnaval baiano”, conta.

Apesar de conhecidas do grande público, faixas como "Beleza Rara" (Banda Eva) e "Bola de Sabão" (Babado Novo) ganharam uma nova roupagem. Para ele, foi desafiador e surpreendente deixar as canções com o seu estilo. “O medo no início era de que as músicas não ficassem legais com a roupagem que a gente tinha imaginado, arranjos mais calmos, minimalistas, íntimos. E a surpresa veio no estudo das músicas, ao percebermos que obras tão grandiosas assim cabem em qualquer estilo e, de certa forma, ganham novas nuances e brilhos de acordo com o que você faz na produção. Foi um processo enriquecedor e estou muito orgulhoso do resultado final”, revela.

Planos

Mas o lançamento do EP “Carnaval de Sofá” é só uma das novidades que o namorado da influenciadora Nah Cardoso quer lançar neste ano. Em novembro, ele pretende lançar seu primeiro disco solo. No momento, está buscando referências e caminhos para esse projeto.

”Confesso que ainda estou em um momento de descobertas e muitas mudanças de rumo, todo dia eu decido algo diferente”, brinca ele. “O que as pessoas podem esperar é que a partir de Maio eu começo a lançar as faixas dele e que em novembro teremos um disco na rua com a minha cara, seja lá o que isso signifique agora”, continua ele, aos risos.

Para Pe Lu, 2022 vai ser um ano de lançar bastante música e construir repertório. “Me descobrir como cantor solo. As pessoas podem esperar muitos lançamentos e quem sabe uma agenda de shows para o segundo semestre. Quero muito levar toda essa minha nova fase para os palcos”, revela.

Comeback do Restart?

Pe Lu ainda responde sobre um possível retorno ou, quem sabe, um reencontro com os amigos do grupo Restart. Recentemente, o universo da música observou comebacks de bandas e grupos famosos, como Rouge e RBD.

"Eu sempre respondo essa pergunta da mesma forma: nós somos amigos, seguimos nos falando e conectados, o que significa que a qualquer momento a gente pode decidir fazer alguma coisa juntos. Ano que vem o Restart faria 15 anos de banda, quem sabe, né?”, indaga ele, deixando a possibilidade no ar.

Juntos, Pe Lu, Pe Lanza, Koba e Thomas lançaram quatro álbuns e venderam milhares de cópias. “O Restart é a base de tudo que eu faço como músico, cantor e produtor. Só tenho boas lembranças dessa fase e gratidão profunda por poder ter vivido algo tão grandioso, tão cedo”, finaliza.