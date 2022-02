Clarissa, dona do hit ’nada contra (ciúme)’ - Kenny Hsu

Publicado 20/02/2022

Rio - Clarissa Müller, ou apenas Clarissa, é uma carioca de 22 anos que chegou no mundo artístico de forma espontânea. Antes de trabalhar como atriz, ela se aventurou também no meio acadêmico. Formada em relações internacionais, seu primeiro trabalho nas telinhas foi na série "Desnude", do GNT. No cenário musical, ela já possui grandes feitos: o single "Nada Contra (Ciúme)" se tornou viral no TikTok e a artista teve seu EP compartilhado pela poderosa Anitta nas redes sociais.

"A arte veio de forma completamente espontânea na minha vida. Eu estava trabalhando como modelo, na verdade, enquanto cursava Relações Internacionais, quando me surgiu a primeira oportunidade de fazer um teste para a TV. Fui fazendo esse tipo de coisa e me apaixonei completamente. Comecei a estudar sobre artes cênicas no tempo extra que eu tinha. Então, foi tudo bem gradual", explica a jovem, que também participou de outras grandes produções, como o filme "Ana e Vitória", da Netflix.

Em 2021, Clarissa lançou a música "Nada Contra (Ciúme)" que se tornou um verdadeiro fenômeno no Tik Tok. Ela conta que sempre gostou de cantar e usava a música como uma forma de se acalmar.

"Eu sempre gostei de cantar, mas era um passatempo, algo que eu fazia pra me acalmar. Com o tempo, fui ganhando coragem de gravar e postar. Nem tinha tantos seguidores assim na época, então era mais intimista. Continuei fazendo porque percebi que isso estava me abrindo muitas portas, fazendo outras pessoas do meio me conhecerem", relembra.

Seu primeiro EP, intitulado como "Clarissa" e lançado em junho do ano passado, tem referências do pop alternativo mas não deixa a brasilidade de lado.

"A gente, eu e meus produtores da Moodstock Music, tinha referências dentro do pop alternativo, como a Clairo e a Billie Eilish, mas queríamos colocar elementos brasileiros nas músicas, como em 'Xodó', por exemplo, que é um xote. Não queríamos que fosse algo que parecesse gringo", conta a artista, que sonha com parcerias com Anitta, Luísa Sonza e Duda Beat.

Para Clarissa, sua maior conquista como artista foi ter se apresentado no "Vivo Rio", casa de shows na Zona Sul da cidade. Além disso, Clarissa contou como foi a sensação de ter o EP compartilhado por Anitta no Instagram.

"Cantar no Vivo Rio teve um valor imensurável para mim. Depois de um momento tão difícil na pandemia, poder ver minha família e pessoas que me apoiam bem na minha frente, cantando as músicas que eu escrevi com tanta verdade... Foi incrível!", afirma. "Admiro muito a Anitta e acho de extrema importância as portas que ela tem aberto no cenário internacional, com certeza muitos outros artistas serão positivamente afetados por isso. Ela é uma artista e empresária maravilhosa", diz.

Política e Sexualidade

A jovem acredita que muitos assuntos ainda são tratados como tabu na sociedade brasileira. No entanto, ela não está disposta a deixar se posicionar para agradar os outros.

"A verdade é que a maioria dos assuntos no Brasil são meio proibidos. Todo mundo fica engessado para falar sobre tudo. Não só política, mas sobre crenças, amor, sexualidade… parece que a gente anda num grande campo minado. Não quero ser arrogante nunca, acho que a nossa cabeça é redonda para que o pensamento possa mudar, mas não vou nunca ser menos do que eu sou por medo de desagradar. Só Deus sabe o quanto dói a gente não conseguir ser quem a gente é por inteiro. Quero que as pessoas me conheçam e, para isso, preciso sempre dizer e fazer o que faz sentido para mim", comenta.

Bissexual, a carioca revela que recebeu alguns comentários desagradáveis e confessa que sente um peso maior por conta da orientação sexual. "Sim. Recebi alguns comentários, antes de lançar o EP, dizendo que eu ficaria 'marcada' por gostar de mulheres. É horrível porque pessoas heterossexuais podem cantar sobre o amor com o sexo oposto e isso não vira um traço de personalidade para elas. Mas, quando você é bi, ou sáfica, de modo geral, parece que o peso é muito maior, como se você fosse definida inteiramente por isso".

Planos para 2022

Com seis parcerias gravadas, Clarissa pretende gravar um disco esse ano e realizar muitas apresentações. "Tenho seis feats para lançar, um single e um álbum pra gravar esse ano. Fora isso, muitos shows, se tudo der certo!", completa.

Reportagem de Luis André Arruda, estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa