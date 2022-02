Anitta e Gkay são embaixadoras de evento proibido pela Justiça da Bahia - Reprodução Internet

Anitta e Gkay são embaixadoras de evento proibido pela Justiça da BahiaReprodução Internet

Publicado 18/02/2022 09:49

São Paulo - Parece que o "Plano B de Carnaval" da cantora Anitta também não saiu como esperado. Depois de adiar seu ensaio de Carnaval em Salvador, na Bahia, para 2023, Anitta resolveu realizar uma festa com GKay e influenciadores em uma casa de praia de luxo, no condomínio Busca Vida, no litoral Norte da Bahia. Porém, na quinta-feira, a Justiça proibiu a realização do evento.

fotogaleria

A medida foi tomada porque o condomínio alega que a festa, que aconteceria em vários dias, contraria as regras do espaço além de comprometer o ciclo de desova de tartarugas marinhas, já que o local fica em área de preservação ambiental. "A festa contaria, inclusive, com uma estrutura de palco, caixas acústicas, iluminação difusa, com potencial para comprometer o ciclo de desova das tartarugas marinhas, presença de artistas e influenciadores digitais de amplitude nacional e divulgação em redes sociais", diz texto enviado em circular.

Os responsáveis pela administração do condomínio, que fica em uma Área de Proteção Ambiental (APA), alegam que o evento de Anitta prejudica o sossego, saúde dos moradores e meio ambiente. Caso Anitta insista na festa, a Justiça determinou multa diária.

Durante o dia, famosos como GKay, Murilo Dias e Lucas Guedez curtiram a piscina da casa. Nas imagens dá para ver o palco montado para o evento vetado. Já durante a noite outros famosos chegaram ao local, como Rico Melquíades, Mileide Mihaile, Thaís Carla, Pequena Lo e David Brazil. No entanto, nos vídeos divulgados nos stories, eles ficaram na área interna da casa. A festa contaria com show do "É o Tchan".

A festa estava prevista para acontecer nos dias 17, 18, 26, 27 e 28 de fevereiro, além de 1º e 2 de março.