MC Mirella vai até o chão no Ensaio da PocahDaniel Pinheiro / Ag. News

Publicado 19/02/2022 09:11

Rio - A cantora e ex-BBB Pocah realizou o primeiro "Ensaio da Pocah", no Centro do Rio, na noite desta sexta-feira. O show contou com a participação especial de MC Mirella e de MC Rebecca.

Pocah escolheu um shortinho bem curtinho e um cropped rosa para se apresentar. Já Mirella desceu até o chão com um modelito vermelho e branco, cheio de brilho.

A ex-BBB Rafa Kalimann foi uma das famosas que prestigiou o evento. Ela se divertiu e dançou bastante com as cantoras em cima do palco.