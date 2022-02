Paulinha Abelha - Reprodução Internet

Publicado 20/02/2022 19:07

Um novo boletim médico divulgado no início da tarde deste domingo (20) aponta que a cantora Paulinha Abelha apresenta quadro neurológico grave. A artista, de 43 anos, segue internada na UTI de um hospital particular de Aracaju, em Sergipe, "mantém estabilidade clínica, sem necessidade de drogas para manutenção de vida e em suporte ventilatório", conforme o documento.

Paulinha, vocalista da banda de forró Calcinha Preta, está no Hospital Primavera, para onde foi transferida na quinta-feira. A cantora foi internada no dia 11 de fevereiro no Hospital da Unimed, na mesma cidade, ao retornar de uma turnê em São Paulo. Ela está internada há nove dias para tratar problemas renais. O boletim médico, deste domingo, ainda informa que a artista "mantém estabilidade clínica".

O boletim foi compartilhado no Instagram do grupo. Na legenda do post, o Calcinha Preta pede para que as orações continuem. "Continuem orando e pedindo pela saúde da nossa abelha! Deus está com a gente". Ontem (19), a banda informou que a cantora segue em coma, mas foram descartadas as possibilidades de doença infecciosa. Após a investigação com exames complementares, foram afastadas "doenças infecciosas de interesse epidemiológico para a comunidade". O boletim, no entanto, não traz mais detalhes sobre quais doenças seriam essas.

Na noite desta sexta-feira (18), segundo o boletim daquele dia, Paulinha continuava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em coma, mas em estabilidade clínica. "Precisamos que todos reúnam forças e boas vibrações para que nossa corrente positiva de amor e intercessão chegue até Paulinha e nossa abelha se recupere!", pediu a equipe da banda na ocasião.