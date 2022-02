Naiara Azevedo - Reprodução do Instagram

Publicado 20/02/2022 20:03

É ela! Naiara Azevedo surgiu belíssima nas redes sociais ao compartilhar cliques em que aparece fazendo topless, neste domingo (20). Celebrando o fim de semana, a cantora sertaneja e ex-BBB, esbanjou sensualidade e recebeu muitos elogios dos seguidores.

"Domingou!", comentou a cantora, de 32 anos, que vem colhendo os frutos de sua passagem pelo "Big Brother Brasil 22", da Globo. Nas imagens, a estrela aparece toda produzida, para convidar os seguidores para aproveitarem seu novo trabalho, o EP "Baseado em Fatos Reais".

Naiara deixou a casa mais vigiada do país na terceira semana, e, desde então, vem trabalhando nas faixas de seu novo trabalho. A estrela foi eliminada do jogo com 57,77% dos votos. Ela foi a terceira confinada a deixar o programa, na disputava do Paredão contra Arthur Aguiar e Douglas Silva.