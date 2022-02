Maria - Reprodução de vídeo

Publicado 20/02/2022 21:14 | Atualizado 20/02/2022 21:28

Maria abriu o jogo e falou sobre sua desclassificação no "Big Brother Brasil 22", da Globo, em participação no "Domingão com Huck", da mesma emissora. Expulsa do reality show por ter acertado um balde de água na cabeça de Natália, na última terça-feira (15), a atriz falou de sua estadia na casa mais vigiada do país, e se disse arrependida do acontecimento que resultou em sua eliminação.



"Fiquei mais tranquila quando vi o VT, porque deu para entender esse lugar imediato de arrependimento. É delicado porque, no momento que eu fiz (a ação com o balde), era nítido que não tinha consciência do que estava fazendo. Me senti provocada, era do jogo e reagi da maneira que eu não esperava. Na hora percebi e pedi desculpa", declarou ela. A confusão ocorreu durante o Jogo da Discórdia de segunda-feira (14).

Na dinâmica, os participantes deveriam escolher outro confinado para acusá-lo de algo. Os demais votariam se o motivo era válido ou não. O perdedor da disputa acabava molhado pelo balde. Maria pesou a mão e acabou acertando a cabeça de Natália. O fato repercutiu nas redes sociais e a artista acabou desclassificada.



A ex-BBB também revelou como encarou a expulsão do reality show. "Não tinha noção do que ia acontecer daqui para frente". Ela explicou que levou um susto, mas concordou com a decisão. "A partir do momento que fui chamada para o confessionário. Não titubei, eu aceitei. Ouvi, fiquei triste, mas entendi. No primeiro momento me veio um desespero, porque você não faz ideia do que está te esperando aqui fora", disse.

Alguns dias após a expulsão, Maria comenta que se arrependeu do fato. "Aquele momento ali não me define. Eu me recolhi, me arrependi, reconheci o meu erro. Não tinha noção do que ia acontecer dali para frente, fiquei triste, mas entendi", explicou.

Num momento mais descontraído, a ex-participante do reality show da Globo falou sobre a relação que construiu com Eliezer na casa. Apesar do rapaz estar de flerte com Natália, ela diz que não tem ciumes do affair. "Estava mais preocupada com a playlist da festa. Eli e Natália era óbvio. Ia rolar e rolou", disse.

Com sua saída do "BBB"22, ela entrega para quem está torcendo e qual brother ou sister deverá vencer a atração. "Gostaria que ganhasse a Lina, mas acho que (a final) está entre Natália e Arthur", finalizou.