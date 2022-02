Lexa e mais famosas rebolam muito em show no Rio

Rio - A cantora Lexa lotou a quadra da Portela, na noite de domingo, com o aquecimento de seu bloco, "Ensaio da Lexa". Usando uma fantasia que deixou seu corpão em evidência, Lexa arrasou nas coreografias e rebolou muito no palco. A cantora recebeu o carinho do marido, MC Guimê, com quem trocou muitos beijos e carinhos.

Famosos como Pocah, MC Rebecca, Rennan da Penha, Nicole Bahls, Danny Bond, entre outros, também prestigiaram o evento. No show, Lexa ainda homenageou MC Cacau, que é considerada a primeira cantora de funk do país. Segundo Lexa, ela, Anitta e outras artistas só conquistaram espaço no funk porque Cacau abriu as portas para elas.

