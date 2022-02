Pabllo Vittar - Ernna Cost

Pabllo Vittar

Publicado 23/02/2022

Rio – Em apenas cinco anos de carreira, Pabllo Vittar se tornou uma das drag queens mais seguidas do mundo e colecionou hits pelo Brasil, como “K.O.”, “Disk Me” e "Parabéns". Aos 28 anos, a artista, que nasceu em São Luís, no Maranhão, celebra a boa fase com a divulgação do projeto audiovisual “I Am Pabllo” e a parceria com o cantor Dilsinho. Em entrevista exclusiva ao DIA, ela reflete sobre os melhores momentos da careira.

“Ainda não consigo escolher os melhores momentos porque tem tanta coisa para acontecer. Por exemplo, o Festival Coachella (nos Estados Unidos, em abril) já está aí e eu sinto que vai ser um grande momento para mim. Mas eu destacaria quando ganhei duas vezes seguidas o prêmio de ‘Melhor Artista Brasileira’ no MTV Europe Music Awards, o feat. com Lady Gaga e, claro, o projeto 'I Am Pabllo'”, diz.

E realmente tem muita coisa para acontecer. Além do Coachella, Pabllo vai rodar o mundo com a sua música. Em maio, por exemplo, ela será uma das atrações principais do Festival Drag Fest, no Reino Unido. A “I Am Pabllo Tour”, que terá abertura da amiga Urias, também vai passar por outras cidades dos Estados Unidos, América Latina e Europa.

“Me sinto muito honrada. Todo artista tem o sonho de ter seu trabalho reconhecido pelas pessoas. Esses festivais e shows são uma prova de que isso está acontecendo. Ver pessoas de diferentes culturas e línguas cantando e curtindo a minha música, não tem preço”, afirma.

Por enquanto, ela divulga seu videoclipe mais recente, “Trago Seu Amor de Volta”, gravado ao vivo para o projeto “I Am Pabllo”. A música, lançada em 2018 com o pagodeiro Dilsinho, é um dos maiores sucessos da artista.

“Foi uma música muito importante do álbum ‘Não Para Não’. Ainda é a preferida de muitos fãs, que, por muito tempo, pediram que a faixa se tornasse single. Então, nós pensamos que esse seria o momento de fazer isso se tornar realidade, afinal o ‘I Am Pabllo’ relembra os hits que marcaram a minha carreira’, conta.

“I Am Pabllo”

Lançado recentemente para celebrar os cinco anos de carreira, o DVD “I Am Pabllo” tem estrutura grandiosa, quatro palcos, muitos figurinos e coreografias. O processo de produção levou meses. “Todos os detalhes foram pensados com intuito de celebrar minha jornada no universo da música. Sem dúvidas, é uma grande parte de toda minha história e evolução como pessoa também”, diz.

O projeto audiovisual tem muitos conceitos, desde a inspiração nas quatro estações do ano até a estética do universo k-pop. “Queria entregar algo que realmente me representasse, por isso, tem tantas referências. A escolha de colocar os quatro elementos como tema para os palcos foi algo muito legal de realizar, não só pela parte visual, mas também foi muito divertido tentar combinar as músicas, as coreografias, os looks com cada um dos elementos”, conta.

“O título do projeto já diz tudo, ele é uma forma de me apresentar ao mundo. Por isso, tem tantas coisas que admiro e gosto. O k-pop é um exemplo disso”, completa ela, que revela desejo de gravar com artistas do gênero. “Um dos meus maiores sonhos é colaborar com algum grupo de k-pop, amo muito o Black Pink e o (G)I-dle”, completa.

Posicionamento



Consciente do papel do artista na sociedade, Pabllo não foge quando o assunto é política. Nas redes sociais, ela já criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL) e declarou apoio a Lula da Silva (PT) na próxima eleições.

“Esse é um dos meus deveres como cidadã, principalmente porque tenho pessoas que me seguem e me escutam. A gente está vivendo em uma era de fake news e de ódio gratuito nas redes e, no que eu puder usar a minha voz contra isso, eu irei. Porque eu acredito que se nós queremos gerar mudanças políticas e sociais, o primeiro passo para fazer isso acontecer é nos posicionar”, acredita.

Atriz?



Recentemente, Pabllo conta que foi convidada para participar de um vídeo do canal “Porta dos Fundos” e amou a experiência. Ela também já recebeu convites para fazer longas de ficção, mas não se sente preparada ainda. ”Quando conseguir diminuir um pouco o ritmo da minha carreira musical, gostaria de atuar, sim. Mas, antes disso, estudar bastante e estar preparada, sabe? Não quero fazer algo que não tenho conhecimento necessário”, diz.

Agora, em relação ao "BBB", Pabllo revela que não toparia participar. “Não teria cabeça para ser gravada 24h por dia, sem ter noção do que está acontecendo aqui fora. Mas amo acompanhar e acho que conseguiria bons resultados nas provas de resistência”, brinca, aos risos.