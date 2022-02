Anitta se apresenta em premiação nos EUA - Reprodução/TV Univision

Anitta se apresenta em premiação nos EUAReprodução/TV Univision

Publicado 25/02/2022 10:17 | Atualizado 25/02/2022 10:46

Rio - Ela prometeu e cumpriu! Anitta levou o funk brasileiro ao palco do Prêmio Lo Nuestro, que aconteceu em Miami, nos Estados Unidos, na noite de quinta-feira. A cantora carioca performou "No Chão, Novinha", sucesso em parceria com Pedro Sampaio, e "Envolver". Ela usou um body preto cavado e caprichou na sensualidade.

Nas redes sociais, ela comemorou a conquista. "Há dois anos, eu prometi a minha gente do Brasil que levaria o baile funk e nossa cultura da rua para o mundo. E hoje, pela primeira vez, se escuta um funk brasileiro no meu idioma quebrando tudo no Prêmio Lo Nuestro. Obrigada", escreveu a poderosa, em espanhol.

Além do look d apresentação, Anitta também desfilou pelo tapete vermelho com um vestidinho sem alça, meias 7/8 e luvas. Além da poderosa, Simaria, da dupla com Simone, também passou por lá com um vestido preto cheio de fenda. "Prêmios Lo Nuestro, estou aqui", escreveu a sertaneja no Twitter.

Anitta concorria a duas categorias, mas saiu sem os prêmios. Na categoria Artista Feminina Urbana, a premiada foi Karol G. Já na categoria Canção POP Urbano Dance do Ano, a qual disputava com a música "La Mamá de la Mamá" (em parceria com El Alfa, Busta Rhymes, Ft. Wisin, CJ & El Cherry Scom), quem levou foi Farruko, com a faixa "Pepas".



O grande vencedor da noite foi o artista porto-riquenho Bad Bunny, que levou as principais categorias da noite: Artista do Ano e Álbum do Ano (com "El Último Tour Del Mundo").



Confira a apresentação de Anitta: