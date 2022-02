Lucas errou o pronome de Linn durante a festa - Reprodução/Globoplay

Lucas errou o pronome de Linn durante a festa Reprodução/Globoplay

Publicado 24/02/2022 22:27

Rio - Cantora, atriz e participante do "Big Brother Brasil 22", Linn da Quebrada foi vítima de transfobia mais uma vez. Nesta quinta-feira, os apresentadores do podcast "Tarja Preta FM" Arthur Petry, Bianca, Kaio D'Elaqua e Robert Kifer debocharam da identidade de gênero da artista. Após o trecho do episódio receber críticas de internautas, o episódio foi retirado das páginas oficiais do podcast, que é produzido pelos Estúdios Flow.

O canal de podcast Tarja Preta FM debocharam e fizeram comentários pesados e transfobicas referente a Lina. Eles se referem a Linn como "troço".



LINN MERECE RESPEITO



TRANSFOBIA É CRIME!



#BBB22 pic.twitter.com/PrlIO5OLsS — (@nana_rebolcas) February 24, 2022

No momento da conversa, os apresentadores criticaram Linna se sentir ofendida quando colegas de confinamento erram o pronome. "Eu acho que tem que parar de chamar travesti de ela. Começa a chamar de 'troço' que aí ninguém vai reclamar. Se alguém me chamasse de ele, eu só iria falar assim: Não, eu não sou ele", afirmou Bianca, que continuou: "Não, mas o 'troço' fica bravo gente".Outro apresentador concordou com a colega e debochou de Linna. "Daí eles me dizem: ‘Ai, você como homem hétero, branco e cis me ofende’. Me poupe, vai tomar no teu c*", acrescentou.Em seguida, as tatuagens da rapper foram motivo de piada pelo grupo. "E aquele 'troço lá' ainda tem ‘ela’ tatuado na cara. Acho que deveria ser ainda mais centralizado no rosto porque mesmo assim alguém ainda errou”, disse um dos apresentadores.Nas redes sociais, internautas criticaram as falas transfóbicas dos apresentadores do podcast, que desativou a conta no Instagram. "As pessoas tem todo direito de gostar ou não gostar do jogo da Linn da Quebrada no BBB, isso é parte do programa. O que ninguém tem o direito é de atacar ela da forma como os integrantes do Tarja Preta FM fizeram. Isso é transfobia e transfobia é crime e ponto final.", pontuou um internauta.