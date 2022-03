Suzana Pires lança o livro ’Dona de si’ no dia Internacional da Mulher - Edu Rodrigues

Publicado 08/03/2022 07:00

Rio - A atriz Suzana Pires, de 45 anos, lança o livro "Dona de Si" nesta terça-feira, data em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A obra, que sai pela editora DVS, nasce justamente para celebrar os quatro anos do instituto de mesmo nome, quem vem a ser um projeto de aceleração de talentos femininos, fundado por Suzana em 2017.

A escolha da data de lançamento do livro "Dona de Si" não foi aleatória. Suzana acredita que o Dia Internacional da Mulher é uma ocasião para reflexão, já que apesar de as mulheres terem conquistado seu espaço em muitos lugares, ainda é preciso percorrer um longo caminho em busca de equiparação social.

"Celebrar e refletir sobre o Dia da Mulher é importante para avaliarmos o quanto conquistamos e o quanto ainda precisamos de espaço para conseguir uma equiparação social. O livro traz as etapas para se tornar uma (mulher) dona de si cruzando com a minha história de empreendedora da minha própria carreira", explica a atriz, que também é redatora, autora e formada em Filosofia.

A obra traz histórias pessoais e profissionais de Suzana, que as exemplifica com o que chama de "as cinco etapas da mulher empreendedora de si mesma", que são: estudar, experimentar, se provar, pertencer e legado. "O livro não tem só grandes conquistas, mas grandes erros. O que é fundamental para não nos sentirmos sozinhas na batalha. O que eu mais amo no livro é que ele carrega uma transformação para a leitora. Transformação objetiva, de lucro para a alma e para o bolso", avalia a autora.

Suzana escolheu justamente o Dia Internacional da Mulher para lançar a obra para incentivar o empoderamento feminino. "O livro é uma celebração ao talento e a competência da mulher. Quero ver todas com dinheiro no bolso!", destaca.

Bem sucedida

Com uma carreira de sucesso, a artista faz parte de uma geração de mulheres que não tem medo de encarar novos desafios. Prova disso é que Suzana não se limitou apenas ao mundo da arte, mas também decidiu criar o Instituto Dona de Si, um projeto que visa fomentar o talento feminino no empreendedorismo.

"Eu acredito no talento de cada mulher brasileira e acredito que desenvolvendo esse dom (empreender), ela pode ganhar dinheiro e ter uma vida feita de escolhas próprias”, diz a atriz sobre o motivo da criação do instituto. "É um reconhecimento de um trabalho construído dia-a-dia e que se reinventa a cada nova criação. Me sinto honrada pela confiança do público no que apresento", comemora.

Desafios na carreira por ser mulher

Mesmo que a sociedade já tenha avançado e as mulheres estejam ocupando cada vez mais cargos de chefia e posições de destaque, Suzana acha que ainda há muita luta pela frente para que todas sejam colocadas no mesmo patamar que os homens, principalmente no âmbito profissional.

"Temos um longo caminho a percorrer. Na pandemia, fomos as mais atingidas em número de demissões e falências, ou seja, não há ainda equidade nem de oportunidades e nem de salários. O livro 'Dona de Si' vem para mostrar porque estamos nesse ponto e o que podemos fazer para hackear o sistema", diz.

Pressão da sociedade

Muitas mulheres ainda se desdobram em mil para dar conta da vida profissional, pessoal e maternidade. Para Suzana, é preciso entender que não é uma obrigação da mulher ser bem sucedida em todos esses âmbitos.

"A vantagem de ser mulher é a intuição. Me parece (a intuição) um presente de Deus para que a gente ouça Sua voz com mais facilidade. O desafio, hoje, é o tal do equilíbrio entre vida pessoal, maternidade e carreira, o que é uma tolice, pois o dia só tem 24 horas. Então, para ser uma mulher realizada não me parece necessário que ela seja ter tudo, mas sim, que ela tenha o que sonhou", avalia.

Mesmo com uma carreira consolidada, a artista ainda sente que sua capacidade é colocada em xeque de alguma forma apenas por ser mulher. "Todos os dias, a todo momento, minha inteligência é questionada por eu ter um corpo. Hoje, eu não deixo barato quando fazem isso e exponho na hora, mas precisei aprender a ser forte, paciente e decidida", conta.

'Dona de Si'

Suzana revela o que é ser "Dona de Si". "É entender que uma mulher é uma pessoa que existe antes de qualquer outra coisa; inclusive da maternidade. Nós temos a tendência de esquecer de nós mesmas para agradar a todos e isso está nos adoecendo", afirma a atriz.

Reportagem de Luis André Arruda, estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa