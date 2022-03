Tiago Abravanel e mais famosos conferem estreia de musical em São Paulo

Rio - Tiago Abravanel e seu marido, Fernando Poli, prestigiaram a estreia do musical "A Família Addams", em um teatro de São Paulo, na noite desta quinta-feira. Tiago e Fernando apostaram em looks parecidos e os dois estavam de preto. "A Família Addams" é protagonizado por Marisa Orth e Daniel Boaventura, que interpretam o casal Mortícia Addams e Gomez. Famosos com Adriane Galisteu e seu filho, Vittorio; Vanessa da Matta, que também estava com o filho, Micael, Fafy Siqueira, entre outros, também prestigiaram o evento.

