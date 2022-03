Camila Loures - Reprodução Internet

Camila LouresReprodução Internet

Publicado 15/03/2022 10:32

Rio - A mineira Camila Loures, de 27 anos, é considerada a maior youtuber feminina brasileira. Além disso, ela também acumula o título de melhor da América Latina. E, com o sucesso, vieram também as conquistas financeiras. Recentemente, a moça comprou uma mansão avaliada em R$ 14 milhões, em Alphaville, área nobre de São Paulo.

A propriedade de 1.154 m² conta com piscina de borda infinita no segundo pavimento e cascata externa na entrada, além de área gourmet, elevador ligando os diferentes andares e quatro suítes. Em conversa com Virgínia Fonseca, no podcast que as duas apresentam, Camila contou que tem também dez fazendas.

"Está falando sério?", perguntou a influenciadora. "Lá em Minas (Gerais), meu filho, a gente não tem praia, aí vai para roça", confirmou Camila.



Além das fazendas e do imóvel de Alphaville, Camila também tem outras três mansões. Uma delas é a "Mansão do Lago", que Camila se deu de presente quando completou 26 anos. O imóvel, com vista para o lago do condomínio, foi cenário para vários vídeos de seu canal.

Camila também tem a "Mansão Loures", que comprou em 2020, numa área nobre de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Com quadra, academia, boate, cinema, piscina, bar molhado, sauna e hidromassagem, especula-se que ela tenha comprado a casa por R$ 6,5 milhões. Antes disso, ela já morava em uma mansão na Pampulha com a família. Em 2018, Camila comprou uma pousada. No espaço, há uma área para os clientes e uma área reservada para ela e o irmão, que também é youtuber.

Ano passado, a youtuber também se deu de presente uma Ferrari avaliada em R$ 1,5 milhão. Antes da Ferrari, ela já tinha uma Mercedes, modelo AMG GTS, avaliada em R$ 600 mil.