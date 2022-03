Ingressos para o Museu devem ser retirados na internet - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 15/03/2022 12:41

Rio - O Museu do Amanhã retoma, a partir de hoje (15), a entrada gratuita às terças-feiras. A instituição havia suspendido a distribuição de ingressos no final de janeiro. Para retirar os bilhetes, é necessário entrar na plataforma Eventim e agendar a visita.

O acesso gratuito às terças-feiras estava suspenso desde o dia 28 de janeiro. Segundo a instituição, a medida foi tomada após uma renegociação de contrato entre a Prefeitura do Rio e o Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), organização social sem fins lucrativos que faz a gestão do local.



Ao entrar, o visitante deve apresentar o voucher retirado no site, impresso ou pelo telefone. Os bilhetes terão dia e horário marcados para evitar aglomerações e controlar a quantidade de pessoas nas exposições. O comprovante de vacinação, físico ou digital, também será obrigatório para o acesso ao Museu.

Exposições

Neste ano, a programação do Museu do Amanhã leva o tema "Sobre vivências: a Vida que queremos". As exposições, que vão além da mostra fixa, vão abordar assuntos como ciência, educação, meio ambiente, saúde e democracia.



O projeto "Fruturos - Tempos Amazônicos", inaugurado no dia 17 de dezembro do ano passado, seguirá até junho e é a exposição com o maior número de artefatos da história do Museu. Ao longo de sete áreas, a mostra apresenta a grandeza, a biodiversidade e o conhecimento presentes na Floresta Amazônica, o maior bioma tropical do mundo. A exposição destaca as transformações desenfreadas que vêm ignorando as leis ambientais ao longo dos anos, e traz uma reflexão sobre o caráter urgente de conservação da Amazônia.