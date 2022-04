Ex-sem-teto, Givaldo Alves dá a volta por cima e vira celebridade - reprodução do instagram

Ex-sem-teto, Givaldo Alves dá a volta por cima e vira celebridadereprodução do instagram

Publicado 03/04/2022 14:55 | Atualizado 03/04/2022 15:19

Rio - Givaldo Alves, de 48 anos, que foi espancado pelo personal trainer Eduardo Alves, de 31, após ser flagrado tendo relações sexuais com a esposa dele, mudou de vida e já ostenta o título de 'celebridade'. É que ele já deixou de ser sem-teto, está morando em um apartamento com vista para o mar, cobra presença vip em festas e eventos e vende conteúdos para as redes sociais.

fotogaleria

Na noite de sábado, Givaldo foi contratado para circular pela festa Seu Vidal, no Rio de Janeiro, segundo o colunista do iG, Gabriel Perline. No local, ele foi disputado pelo público para tirar selfies e fazer vídeos. O ex-morador de rua, inclusive, posou para fotos com Cristal Felix, do Rio Shore, reality de pegação da MTV. Ainda segundo o colunista, o ex-morador de rua tem vendido vídeos personalizados com conselhos amorosos ou até mesmo reflexões sobre a vida e tem cobrado até R$ 500 por cada conteúdo.

Através do Instagram, o influenciador Diego Aguiar mostrou o novo lar de Givaldo. Um apartamento de frente para o mar. "Esquece, tô estourado. A (casa) é maravilhosa. Olha a vista", disse o novo famoso do pedaço.

Entenda o caso