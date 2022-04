Marília Mendonça é homenageada no Grammy 2022 - Reprodução / TNT

Publicado 04/04/2022 07:50

Rio - A cantora Marília Mendonça foi homenageada na 64ª edição do Grammy, que aconteceu na noite deste domingo, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A sertaneja morreu em um acidente de avião, em Minas Gerais, em novembro do ano passado.

Marília apareceu no telão ao lado de mais artistas que morreram nos últimos meses, como Taylor Hawkins, do Foo Fighters, e Charlie Watts, dos Rolling Stones. Uma importante artista brasileira, no entanto, ficou de fora da homenagem. A cantora Elza Soares morreu aos 91 anos, em janeiro deste ano. Sua carreira teve repercussão no exterior e ela chegou a ser considerada a voz do milênio pela BBC, em março de 1999.