Astróloga Mônica Buonfiglio faz nova ’profecia’ Reprodução / Internet

Publicado 04/04/2022 12:06 | Atualizado 04/04/2022 12:16

Rio - A astróloga e escritora Mônica Buonfiglio está sendo apontada como vidente por internautas, que resgataram um vídeo de janeiro deste ano, em que ela afirmava que um dos participantes do "Big Brother Brasil" de 2022 sofreria um ferimento na cabeça. Ela se reuniu com a apresentadora Ana Maria Braga no "Mais você" desta segunda-feira e conversou sobre o acidente de Rodrigo Mussi e sua recuperação. O ex-BBB foi internado após sofrer um traumatismo craniano em um acidente de automóvel em São Paulo, na última quinta-feira.

Ana Maria iniciou o programa questionando à Mônica sobre a suposta previsão do acidente de Rodrigo. "Como é que foi quando você soube do acidente com o Rodrigo? Você faz as suas previsões e lembra delas, né? Foi um susto?", indagou a apresentadora.

"As pessoas costumam me chamar de sensitiva. Na verdade, a análise foi feita através do mapa astral [...] Aparecem três ou quatro coisas importantes, que acabaram realmente acontecendo. Entre eles, o acidente do Rodrigo", explicou a astróloga.

"Até pra antecipar um pouquinho, ele vai ficar muito bem. Apenas com um talho na perna, os pontos. Mas ele vai ficar ótimo", emendou. "Ai, que bom. O que mais você tem aí nesse mapa?", quis saber Ana Maria. "O mapa... Por exemplo, eu vi participantes pegando Covid. Isso apareceu, depois três participantes acabaram tendo Covid [...] A desistência do Tiago Abravanel também apareceu no mapa. Isso eu falei em uma das previsões.", relembrou Mônica.

"E o acidente muito bem marcado na casa oito, que é a casa da morte, dos acidentes, dos perigos", continuou a profissional. "Eu tenho um áries, que rege o carro, um touro grau dez, que é específico para Enfermagem, Medicina, acidentes e mau aspecto com Urano, alguma coisa rápida. E o Netuno, que também pode ser ambiente de festa. Ele [Rodrigo] estava festejando, estava feliz antes de acontecer [o acidente]. Essa temática do BBB estava muito presente", salientou.

A astróloga finalizou com uma mensagem tranquilizadora, afirmando a recuperação completa do ex-BBB e um futuro próspero para ele: "Mas eu fiz o mapa do Rodrigo também. O Rodrigo fica bem. Na verdade, é um milagre. Esse rapaz tem um super anjo da guarda, ele está com bons aspectos. Inclusive, a vida dele muda radicalmente pra melhor depois do acidente. Ele bombando em tudo quanto é lugar, convites para novos trabalhos, um verdadeiro milagre."

"A única coisa que aparece no mapa: um talho na perna. Provavelmente ele deve levar pontos, mas na integridade física dele, ele está bem. Os fãs podem ficar tranquilos.", concluiu.