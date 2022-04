Trevor Noah, apresentador da noite, fez piada com a polêmica envolvendo Will Smith e Chris Rock - AFP

Publicado 04/04/2022 11:19 | Atualizado 04/04/2022 11:25

O humorista Trevor Noah, apresentador do Grammy Awards 2022, que aconteceu na noite deste domingo (3), fez uma piada sobre o polêmico tapa na cara de Chris Rock, dado por Will Smith no Oscar deste ano . Durante a premiação musical, o comediante sul-africano mencionou o momento em que o ator agrediu o comediante e chocou os telespectadores.

Na cerimônia deste domingo, que acontece no MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, nos Estados Unidos, o apresentador comentou: “Nem pense nisso como uma premiação. É um show em que estamos entregando prêmios, vamos ouvir música, dançar, cantar, manter os nomes das pessoas fora de nossas bocas e entregando prêmios durante toda a noite. Então vamos direto ao assunto". Na cerimônia deste domingo, que acontece no MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, nos Estados Unidos, o apresentador comentou: “Nem pense nisso como uma premiação. É um show em que estamos entregando prêmios, vamos ouvir música, dançar, cantar, manter os nomes das pessoas fora de nossas bocas e entregando prêmios durante toda a noite. Então vamos direto ao assunto".

Na fala, Trevor fez referência à frase "Tire o nome da minha mulher da p**** da sua boca", gritada por Will após subir no palco e bater em Chris Rock, que fez uma piada sobre a doença autoimune de Jada Pinkett, esposa do ator. A polêmica viralizou nas redes sociais e dividiu a opinião do público.

Relembre a treta

A noite do Oscar ficou marcada pelo momento em que o ator Will Smith subiu no palco e deu um tapa na cara de Chris Rock. O humorista apresentava o prêmio de melhor documentário quando fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, mulher do ator, que sofre de alopecia, uma doença autoimune que provoca queda de cabelo.

Chris comparou Jada com a protagonista de "Até o limite da honra", de 1997, vivida por Demi Moore, que tinha a cabeça raspada. Neste momento, Will Smith subiu no palco, deu um tapa na cara do comediante e voltou para o seu lugar. "Deixe o nome da minha mulher fora da p**** da sua boca", disparou Will Smith ao sentar novamente em seu assento.

Alguns minutos depois, Will foi anunciado como o vencedor do prêmio de Melhor Ator pelo filme "King Richard: Criando Campeãs". Em seu discurso, o artista pediu desculpas à Academia de Hollywood por seu comportamento, sem citar o nome do humorista.



No dia seguinte, Smith publicou um pedido de desculpas em seu Instagram e disse: "Gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Estava fora da linha e fiz algo errado. Estou envergonhado e minhas ações não representam o homem que eu quero ser. Não existe espaço para violência em um mundo de amor e bondade".



A Academia se pronunciou sobre a cena, declarando que "não tolera qualquer tipo de violência", e o conselho de administração da instituição chegou a abrir uma investigação para analisar o caso. Entre as punições previstas para o ator, a suspensão de sua participação na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood era a mais provável.



No entanto, na última sexta-feira (1º), Smith renunciou sua posição como membro da Academia . "Aceitarei integralmente todas e quaisquer consequências por minha conduta. Minhas ações na apresentação do 94º Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis", afirmou.

Segundo o jornal The Sun, ele fará uma pausa na carreira para passar um tempo em um retiro de celebridades nos Estados Unidos. De acordo com a fonte, o ator está precisando de ajuda para lidar com o estresse após o ocorrido.