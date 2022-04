Bill Maher e Jada - reprodução

Publicado 04/04/2022 12:16

Rio - Jada Pinkett Smith voltou a ser alvo de comentários maldosos. Após Chris Rock falar do visual dela, que sofre de alopecia, e levar um tapa na cara de Will Smith, no Oscar, o apresentador Bill Maher comentou sobre a polêmica no programa 'Real Time'. O comediante menosprezou o incômodo da artista com sua cabeça raspada e sugeriu o uso de uma peruca.

"Quer saber? É só colocar a porr* de uma peruca, como todos no Oscar, caso isso te incomode tanto. Todos nós temos uma aparência pior quando envelhecemos. Você faz o que pode para lidar com isso", afirmou ele, que ainda destacou que não sabia sobre a existência da alopecia, uma doença autoimune que provoca queda de cabelo. "Não é uma ameaça para a sua vida. Para a maioria das pessoas, faz parte do envelhecimento".

Relembre a polêmica

A noite de entrega do Oscar 2022 ficou marcada pelo momento em que Will Smith sobe no palco e dá um tapa no rosto de Chris Rock, após o humorista fazer uma piada com a cabeça raspada de Jada Pinkett-Smith, esposa de Will. O que motivou a atitude do ator foi o fato de que sua amada enfrenta uma doença autoimune chamada alopecia, que causa a queda do cabelo.

Alguns minutos depois, Will foi anunciado como o vencedor do prêmio de Melhor Ator pelo filme "King Richard: Criando Campeãs". Em seu discurso, o artista pediu desculpas à Academia de Hollywood por seu comportamento, sem citar o nome do humorista. No dia seguinte, Smith publicou um pedido de desculpas em seu Instagram e disse: "Gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Estava fora da linha e fiz algo errado. Estou envergonhado e minhas ações não representam o homem que eu quero ser. Não existe espaço para violência em um mundo de amor e bondade".