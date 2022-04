Eliezer - Reprodução de vídeo

Publicado 10/04/2022 17:07

Um dos emparedados deste fim de semana, Eliezer tirou a tarde de domingo (10) para conversar com Jessinane, Lina e Natália sobre algumas alianças que se formaram ao logo do "Big Brother Brasil 22", da Globo. No papo, o designer disse que procurou Arthur Aguiar para conversar e perguntar sobre a relação de amizade do ator com Gustavo. Para ele, a parceria entre os dois "é muito estranha", como definiu.



"Eu perguntei ontem para o Arthur sobre a relação dele com Gustavo, como que se desdobrou isso, porque eu falei: 'para mim, é muito estranha'. Porque até na liderança dele, o Gustavo tinha ele quase como inimigo número um aqui. Principalmente depois que aconteceu as coisas com o Lucas, juntando com as questões da Laís", disparou Eli, referindo-se aos votos do capixaba em Pedro Scooby e outras movimentações.



O empresário segue sua linha de raciocínio enquanto é ouvido pelas "comadres": "Acontece que a Laís sai, na terça, e na festa da quarta-feira foi muito instantâneo: os dois já são bests, são amigos", comentou Eli. Vale lembrar que Laís viveu um romance com Gustavo na casa, ao mesmo tempo que era rival declarada de Arthur tanto em relação à votos, quando nas discussões dos Jogos da Discórdia da edição.



Lina ouve a posição do colega e explica como enxerga a situação. "O Gustavo, ontem, até falou que eles tiveram os conflitos deles, mas que no grupo eles relevam pela aliança, para manter a aliança", avalia. No Paredão deste domingo, Eliezer, Gustavo e Lina disputam a preferência do público.