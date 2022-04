Negra Li - Divulgação / Gshow

Publicado 10/04/2022 16:15

Avisa que é ela! Depois de entregar apresentações incríveis, no palco do "The Masked Singer Brasil", da Globo, a cantora Negra Li é quem estava por trás da fantasia de Pavão, no reality show musical. Neste domingo (10), o programa ainda contou com a participação de Ferrugem na bancada de jurados.

O nome de Negra Li já vinha sendo especulado pelos detetives do programa. E, no fim das contas, eles tinham razão. A estrela cantou "Don’t You Worry About A Thing", um clássico de Stevie Wonder, na versão presente na trilha sonora do filme "Sing - Quem Canta Seus Males Espanta", na voz de Tori Kelly. Ela, claro, mandou muito e foi aplaudida de pé tanto pela platéia como pelo juri formado por Eduardo Sterblitch, Rodrigo Lombardi, Taís Araújo e Tatá Werneck, além de Ferrugem, convidado especial.



"Meu irmão me deu uma casinha quando eu era pequena. E eu amava essa casinha. E o fato de eu construir minha própria carreira e minha família... Eu sou uma mulher preta, uma mãe solo. Dá licença, eu sou demais. E eu sou a Pavão!", comemorou a cantora sobre sua trajetória no programa comandado por Ivete Sangalo. "Eu acho que, como sua fã, você arriscou coisa que atualmente você não arrisca pra gente", disse Veveta para a concorrente.

Negra Li tem mais de duas décadas de carreira, quatro discos de estúdio lançados, já cantou com alguns dos maiores nomes da música brasileira e fez turnês internacionais. "Eu aproveitei a máscara da Pavão. Eu me escondi nela. Porque eu me considero tímida. São 24 anos de carreira. Eu aproveitei a Pavão. Ninguém tá me vendo, então eu não vou ser mais tímida. Eu vou me jogar, vou ser quem eu quiser. E foi incrível".