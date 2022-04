Isaura Gomes - Reprodução do Instagram

Publicado 10/04/2022 18:10 | Atualizado 10/04/2022 18:10

A dubladora Isaura Gomes morreu na manhã deste sábado (9), aos 83 anos de idade, em São Paulo. A informação foi revelada pelo "Estado de Minas", que destacou que a artista estava na UTI havia um mês. Com seis décadas de carreira, um dos trabalhos mais marcantes da profissional foi dar voz à Dona Clotilde, personagem do seriado "Chaves".

Isaura tem um currículo extenso e já dublou diversos personagens. Além de Dona Clotilde, ela também emprestou sua voz a Jane Jetson em "Os Jetsons", Cascão, da "Turma da Mônica", Luiza Alves em "Punky A Levada da Breca" e também foi narradora do jogo "League of Legends".



Nas redes sociais, os fãs e pessoas próximas a Isaura lamentaram o acontecimento. A atriz e também dubladora Flora Paulita, publicou uma mensagem de despedida à colega. "Minha maior inspiração, que bom que sua voz e seus ensinamentos ficarão pra sempre entre nós. Vamos sentir sua falta e te amaremos pra sempre… sempre mesmo", escreveu ela.



Admiradores do trabalho da dubladora também prestaram homenagens. "Que? Não acredito, Isaura uma pessoa tão talentosa e atenciosa. Que Deus receba com todo carinho la no céu", disse outro. "Meus sentimentos... o legado que ela deixou é enorme, sera lembrada sempre com muito carinho", escreveu outro. Nascida em São José do Rio Preto, em São Paulo, em 8 de setembro de 1938, a dubladora também deixou a sua voz eternizada em animes como "O Castelo Animado", "Sailor Moon" e "A Princesa e o Cavaleiro".