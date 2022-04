Rodrigo Mussi foi internado na UTI após sofrer um grave acidente de carro - Reprodução/Instagram/Iude Richele

Rodrigo Mussi foi internado na UTI após sofrer um grave acidente de carroReprodução/Instagram/Iude Richele

Publicado 10/04/2022 20:34 | Atualizado 10/04/2022 23:09

O ex-BBB Rodrigo Mussi segue estável em seu quadro de saúde, após sofrer um acidente de carro, em São Paulo, na quinta-feira, dia 31 de março. Em uma nova atualização, Diogo, irmão do gerente comercial, disse que Rodrigo apresenta "boas reações neurológicas" e que "o processo de extubação deve levar alguns dias".

Diego destacou ainda que a recuperação de Rodrigo tem sido bastante satisfatória, de acordo com a equipe que está cuidando do ex-participante do "Big Brother Brasil 22", da Globo. "Um dos médicos afirmou que o caso de Rodrigo é um milagre e que sua recuperação tem sido muito boa", escreveu o rapaz em um novo Stories postado em seu Instagram, neste domingo.

"O Rod segue estável, com boas reações neurológicas. O processo de extubação deve levar alguns dias. Um dos médicos afirmou que o caso do Rodrigo é um milagre e que sua recuperação tem sido muito boa. O Rodrigo renasceu!', informou a nota completa, compartilhada nesta noite por Diogo.

Rodrigo sofreu um acidente de carro na madrugada do dia 31 de março, e precisou se submeter a duas cirurgias de de emergência. Uma na cabeça em decorrência do traumatismo craniano que sofreu, e outra na perna, consequência de uma fratura exposta. Esta semana, o ex-brother realizou ainda uma segunda cirurgia na perna, que correu bem.

No sábado (9), Rodrigo iniciou o processo de extubação, além de começar a recuperar a consciência, conforme contou Diogo. Rodrigo está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, desde que sofreu um traumatismo craniano. "O Rod segue estável, já tendo iniciado o processo de extubação, que pode levar alguns dias, pois segue agitado. Além disso, tem atendido bem os comandos, recuperando aos poucos a consciência. Continuamos otimistas e com muita fé de que logo o Rod estará conosco", afirmou.