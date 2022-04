Vivian Amorim - Reprodução do Instagram

Vivian AmorimReprodução do Instagram

Publicado 10/04/2022 23:03 | Atualizado 10/04/2022 23:04

Ah, o amor! Vivian Amorim anunciou que foi pedida em noivado pelo publicitário Leo Hirschmann, com quem teve sua primeira filha, a pequena Malu, de 2 meses. Nas rede sociais, a apresentadora e ex-BBB dividiu alguns registro do momento romântico do casal, em que aparece exibindo sua aliança.

fotogaleria

"Gente, tô noiva", revelou Vivian no Instagram. "E eu achando que tava arrasando com a minha surpresinha de mais cedo, aí ele veio e zerou tudo! Socorro, ainda tô digerindo!", disse ela, que, na mesma noite, havia presenteado o amado com uma festa, em comemoração aos dois anos de relacionamento.



"É claro que a gente já sentia como se estivéssemos casados, mas agora é oficial: Vou casar com o amor da minha vida! E o pedido foi bem clichê do jeitinho que a pisciana gosta... Depois venho aqui contar direito porque o tempo do nosso 1º vale night já tá acabando! Feliz, feliz, feliz", vibrou.



Nas imagens, é possível acompanhar detalhes da decoração preparada por Leo, que contou com direito a pétalas de rosas espalhadas por toda a casa, inclusive, em cima da cama do casal. Na cabeceira, um enorme letreiro iluminado com a frase "Casa Comigo?", além de balões em formato de coração. Bem romântico, né?

No começo deste ano, Vivian e Leo foram pais de primeira viagem. No dia 27 de janeiro, nasceu Malu, primeira filha do casal. Por conta da maternidade, ela precisou deixar o comando do "BBB - A Eliminação", programa que apresentava ao lado de Bruno de Luca no Multishow, e deu lugar a Ana Clara Lima.