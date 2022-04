Gabi Martins - Reprodução do Instagram

Gabi MartinsReprodução do Instagram

Publicado 10/04/2022 19:10 | Atualizado 10/04/2022 19:29

Musa! Gabi Martins aproveitou o domingo de sol para curtir o dia de folga numa praia do nordeste brasileiro. E a cantora e ex-BBB não passou despercebida nas redes sociais, viu?! É que ela optou por um biquíni biquíni rosa, com detalhes trançados, que deixou suas tatuagens e o corpão em evidência.

fotogaleria

As fotos foram compartilhadas por ela em seu Instagram. "Boa tarde, amores", escreveu na legenda. Nos registros, Gabi posou belíssima por entre as prias paradisíacas da localidade, além de chamar atenção com um look todo estiloso. É que a peça é toda trançada, valorizando as curvas da cantora.

Nos Stories do Instagram, ela também comentou que estava curtindo o descanso. "Único dia de folga", informou ela. Os cliques, como de costume, fizeram o maior sucesso e renderam vários elogios para a ex-BBB. "Tá sensacional", disse uma. "Uau, que maravilhosa", disparou outra.