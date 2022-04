Viviane Araújo e Guilherme Militão - Reprodução do Instagram

É um menino! Grávida do primeiro filho, Viviane Araujo promoveu um Chá Revelação, neste domingo (10), para descobrir o sexo do bebê. Na festa, que reuniu amigos e parentes do casal, a atriz se emocionou com a confirmação de que será mãe de um menino. A criança é fruto do casamento da atriz e Rainha de Bateria do Salgueiro com o empresário Guilherme Militão. Ah, e ela ainda contou o nome escolhido para o herdeiro.

Nas redes sociais, Viviane compartilhou um vídeo do momento exato em que o casal descobre que serão pais de um menino, que vai ganhar o nome de Joaquim. O anúncio foi feito pelo Instagram, logo após o Chá Revelação, realizado em Vargem Pequena, na Zona Oeste. no Rio. "Que felicidade, meus amores! Joaquim está chegando! Eu vou dividir com todos vocês esse momento lindo", escreveu ela, na legenda.

Na gravação, é possível conferir o ambiente da festa todo iluminado na cor azul ao som instrumental de "Explode Coração", samba icônico do Salgueiro, Escola da qual futura mamãe é Rainha de Bateria. Decorada com cores mistas, em tons de azul, rosa e branca, com balões, doces e ursinhos, a festa aconteceu no mesmo local onde Viviane e Guilherme se casaram, em setembro do ano passado.

Feliz da vida com a gestação, Vivi contou nas suas redes sociais que confirmou o sexo do bebê através de um exame de sexagem fetal e disse que estava ansiosa por esse momento. "Chegou o grande dia, meus amores, do Chá Revelação pra eu descobrir o sexo do meu bebê. Eu tô numa ansiedade danada e eu quero agradecer a todos os envolvidos para que esse momento pudesse acontecer", disse ela, minutos antes.



A atriz, que está no quarto mês de gravidez, disse que vai realizar um sonho ao desfilar como Rainha de Bateria do Salgueiro esperando seu primeiro filho. Amigos, fãs e seguidores não pouparam elogios e mensagens de carinho para o casal, e, claro, para Joaquim.