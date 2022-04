Preta Gil - Alex Santana

Publicado 12/04/2022 16:08 | Atualizado 12/04/2022 16:14

Rio - Preta Gil resgata suas raízes e leva o show 'Toda Preta', com canções autorais, para o palco do Teatro João Caetano, no Centro do Rio, nesta terça-feira, dia 12 . A apresentação faz parte do projeto “Fim de Tarde”, em parceria com a Funarj, que tem o intuito de dar acesso à cultura e arte à população com ingressos acessíveis.

"É um show que canto 100% canções dos meus cinco álbuns de estúdio, mais alguns singles. É um show autoral, em que resgato meu repertório. Onde tomei coragem de colocar meu público sentado pra ouvir essas canções. É um show de intérprete, de um repertório que tenho uma paixão grande e que me perdi dele ao longo dos 20 anos de carreira", afirma a cantora, em entrevista ao Dia.



A artista ainda fala sobre a emoção de emoção de revistar todas essas músicas que fazem parte de sua história. "Foi incrível. Escolhi o Pedro Baby, que é produtor do meu primeiro álbum. Então, a gente foi revivendo tudo, o começo, o primeiro telefonema que dei para ele dizendo que eu queria cantar. Eu era produtora e larguei tudo pra cantar. Esse segundo telefonema, 20 anos depois foi meio similar. A gente fez esse show em tempo recorde, foram oito ensaios pra gente tirar essas 18 músicas. É um recomeço, um presente, um abraço que dou em mim mesma, no meu repertório. É um repertório muito rico", avalia.

Para a Preta, esse show acontece no momento certo. "Vou fazer 48 anos, quero continuar fazendo o show dançante, o Bloco da Preta vai existir até eu morrer. Quem sabe até depois, se minha neta (Sol de Maria) tiver dom, se meu filho (Francisco Gil) quiser continuar dando continuidade. Quero estar ali em cima do trio velhinha. Mas quero, sim, agora focar mais na intérprete, no meu repertório autoral".

Serviço:

Teatro João Caetano

Endereço: Praça Tiradentes, s/n - Centro, Rio de Janeiro

Data: 12/04

Horário: 18h30

Entrada: R$ 5 (Inteira)