Zeca PafodinhoReprodução de vídeo

Publicado 17/04/2022 16:02

Zeca Pagodinho realizou um lindo gesto de solidariedade! É que o cantor aproveitou o domingo de Páscoa para distribuir ovos de chocolate para crianças na região de Xerém, em Duque de Caxias, Zona Oeste do Rio. E esta não é a primeira vez que o cantor realiza o ato por lá. O momento já é tradição, porém, nos últimos dois anos ficou em suspenso, devido a pandemia de Covid-19.



A retomada da entrega dos ovos de Páscoa na localidade foi motivo de comemoração por Zeca. "Páscoa é coisa séria em Xerém! É quando Zeca Pagodinho, sua família e amigos saem pela região para distribuir ovos de chocolate e fazer a alegria da criançada! Momento de reafirmar a esperança de uma vida melhor para todos! Feliz Páscoa , família do samba", escreveu o sambista em uma postagem do Instagram.

Nas imagens, Zeca aparece com diversas caixas com os chocolates, falando sobre a importância do ato, que leva alegria e esperança às crianças e jovens da região.