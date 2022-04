Lexa, Guimê e Isabel Fillardis - Reprodução de vídeo

Publicado 17/04/2022 16:38 | Atualizado 17/04/2022 17:05

Mais três celebridade foram reveladas no "The Masked Singer Brasil", da Globo, neste domingo. Desta vez, a atriz e cantora Isabel Fillardis foi desmascara na atração. Ela estava por trás da fantasia de Abacaxi. Primeira dupla da atração, o casal Lexa e Guimê, que estava como Maria Bonita e Lampião, também foi eliminado. Muito emocionada, Isabel falou sobre a participação no reality, comandado por Ivete Sangalo.

"Eu preciso agradecer por essa oportunidade, porque eu estar hoje em um palco como esse e do seu lado, cantando e falando é um milagre", disse ela, relembrando do diagnóstico de um câncer na língua, que descobriu em 2013. Hoje, felizmente, ela já está curada.



"Quem conhece minha história sabe que eu passei muitas coisas. Eu passei por algo muito difícil e poderia não estar viva. Um câncer é algo que muda a vida de uma pessoa", disse, muito comovida. A jurada e detetive Taís Araújo já havia desconfiado de que a Abacaxi fosse, de fato, Isabel.

A bancada conta também com Eduardo Sterblitch, Rodrigo Lombardi e Tatá Werneck. Daniela Mercury estava marcou presença na atração como jurada convidada. Após ser desmascarada, Lexa falou da experiência de cantar ao lado do marido. "Ver esse homem aqui feliz... Eu fico até emocionada ao falar porque eu acho que foi um grande desafio para ele e vê-lo feliz me deixou muito mais feliz", disse.

Vão disputar o prêmio a Leoa, o Camaleão e o Dragão. A final da segunda temporada do reality show será no próximo domingo (24).