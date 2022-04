Jade Picon - Reprodução do Instagram

Publicado 17/04/2022 19:00 | Atualizado 17/04/2022 19:03

Entregando looks poderosos para curtir o Coachella 2022, Jade Picon deixou os seguidores babando ao mostrar detalhes do figurino que escolheu para ir ao festival norte-americano, um dos mais badalados do mundo. Realizado nesta fim de semana nos Estados Unidos, o evento aristas do mundo da música global com grandes apresentações.