Eslovênia - Reprodução do Instagram

EslovêniaReprodução do Instagram

Publicado 17/04/2022 18:03 | Atualizado 17/04/2022 18:19

Ah, o amor! Eslovênia Marques e Lucas Bissoli seguem firmes e fortes com o relacionamento amoroso que nasceu no "Big Brother Brasil 22", da Globo. Fora da casa, os dois estão encantando seguidores e fãs nas redes sociais, além de trocarem diversas mensagens de carinho. Neste sábado, a miss passou por uma mudança de visual, ganhando elogios do amado.

Após sair do "BBB22", a modelo colocou mega hair e clareou os fios, mostrando a reação do namorado em vídeo. "A reação do Lucas vendo Eslô transformada hahaha", postou o perfil oficial de Eslô no Twitter ao compartilhar o vídeo. "Tá linda demais essa mulher, gente. Dou conta não, meu Deus", babou Lucas ao ver a namorada saindo do salão.



A reação do Lucas vendo Eslô transformada hahaha pic.twitter.com/qWpHfHMHEy — Eslô Marques (@eslomarques) April 17, 2022

"Gostou?", perguntou Eslô ao abraçá-lo. "Claro", respondeu ele, beijando a amada. Ela também compartilhou um vídeo de antes e depois da transformação em seu perfil no Instagram. "A mudança veeeeeeio!!!!!! Iniciando meu novo ciclo com um novo visu... e aí, gostaram?", escreveu na legenda. "Eu amei", babou Lucas nos comentários.