Pedro Scooby - Reprodução de vídeo

Publicado 17/04/2022 20:17

Os confinados do "Big Brother Brasil 22", da Globo, já especulam a formação do Paredão deste domingo. Em conversa com Jessilane, Pedro Scooby pediu para a sister se preparar para o game, acreditando que ela volte da berlinda desta noite. A sister enfrenta Arthur Aguir, Eliezer, Douglas Silva: "Se ficar, já tem que se preparar psicologicamente porque já tem a Prova do Líder...", comenta sobre as dinâmicas de hoje.



Ela entende o que o brother quer dizer, mas explica seu raciocínio: "Pior não vai ser hoje, hoje vai ser de boa. Pior vai ser na quinta. O que tiver no Paredão... tem que estar preparado psicologicamente. Vai ter ficado e ainda vai pegar uma Prova de resistência. Aí, está lascado!", avaliou.



Pedro, então, afirma: "O Paredão de hoje à noite, provavelmente eu já vou". Jessi diz da possibilidade de ir também com Eli. O surfista comenta: "Aí vocês vão comigo...".