Ivete e seu filho Marcelo curtiram um dia de praia e surfeReprodução

Publicado 18/04/2022 10:39 | Atualizado 18/04/2022 10:45

Ivete Sangalo curtiu uma aula de surfe neste domingo de Páscoa ao lado de Marcelo, seu filho mais velho. A dupla gosta de fazer esportes radicais e, dessa vez, apostou nas ondas da Praia do Forte, no município de Mata de São João, na Bahia. Cheios de estilo, eles posaram para fotos no Instagram da cantora.

Os dois ainda estiveram ao lado do atleta mirim Davi Lucca. "Dia de surfe com Davi Lucca, meu campeão! E meu Celo lindo! Domingo de Páscoa e de paz", escreveu Ivete ao compartilhar os cliques na praia.

A cantora e seu filho, que tem 13 anos, gostam de apostar em aventuras. Recentemente, alugaram um flat em Aspen, nos Estados Unidos, para aproveitar a neve e esquiar. Casada com o nutricionista Daniel Cady, Ivete também é mãe das gêmeas Marina e Helena, de 4 anos.