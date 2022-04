Há rumores de que Cecília e Murilo estariam vivendo um romance - Reprodução

Publicado 18/04/2022 12:27

A jornalista Cecília Malan compartilhou em seu Instagram, neste domingo (17), um clique misterioso com a legenda: "Pelos olhos dele". Apesar do romantismo, ela não revelou quem foi o fotógrafo e atiçou a curiosidade dos seguidores. Nos comentários, os internautas reforçaram o rumor de que ela e Murilo Benício estariam vivendo uma relação.

Apesar do casal não ter assumido relacionamento algum, há boatos de que estariam juntos. Segundo o colunista do Uol Lucas Pasin, o ator teria se divido entre as gravações da novela Pantanal, no Mato Grosso, e Londres, na Inglaterra, onde Cecília mora e atua como correspondente internacional.

No entanto, apesar de fazer parte da enxuta lista de contas seguidas por Murilo, a jornalista não segue o ator nas redes sociais. Além disso, ambos são discretos na internet e não compartilham muitos detalhes da vida pessoal, logo, não é possível encontrar indícios de que estariam juntos em seus perfis.



Cecília Malan está solteira desde que se separou do francês Pierre Antoine, em 2020. O casal esteve junto por sete anos e são pais de Olimpia, de 2 anos. Já Murilo Benício não assume um novo relacionamento desde seu término com Manuela Dias, autora de novelas. O ator é pai de Antônio, fruto de seu relacionamento com Alessandra Negrini, e Pietro, da união com Giovanna Antonelli.