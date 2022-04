Atriz aparece emocionada nos cliques da cerimônia - Reprodução / Instagram

Publicado 25/04/2022 17:10 | Atualizado 25/04/2022 17:16



Nesta segunda-feira (25), Sheron Menezzes dividiu com seus seguidores registros inéditos de seu casamento religioso, que aconteceu no último fim de semana, em Saquarema, na Região dos Lagos. A cerimônia, realizada na praia, reuniu amigos e familiares para celebrar a união da artista com seu amado, Saulo Camelo.

"Consegue sentir essa energia? Porque foi exatamente aí que o portal do amor se abriu e derramou suas bençãos sobre nós! Todos nós que ali estávamos… Choramos, rimos e vibramos. Foi intenso, divertido, emocionante, incrível! Foi inesquecível…", declarou Sheron em seu Instagram.

A atriz também deixou um depoimento profundo sobre a emoção de viver um dia tão especial. "O sorriso era algo que já não cabia mais dentro de mim… nem nele… se transformou em riso, choro e explosão! Saia pra todos os lados, por todos os poros…. E rapidamente se hospedou em todos que ali assistiam, que viviam essa emoção! Essa mistura deliciosa de sentimentos… por alguns minutos nos transformamos num só… um grande ser… um grande amor… virou música… quase palpável de tão intenso…. Um grande cortejo de felicidade", escreveu ela.



Saulo e Sheron estão juntos há 10 anos e, em março, realizaram o casamento no civil. A artista foi pedida em casamento por Saulo em setembro do ano passado, durante uma viagem para a região dos Lençóis Maranhenses. Sheron e Saulo estão juntos há dez anos e são pais do pequeno Benjamim, de 4 anos.