Juliano e Mohana se casaram nesta segunda-feira (25), em Trancoso, na Bahia - Reprodução

Publicado 25/04/2022 20:02

O cantor sertanejo Juliano, da dupla com Henrique, se casou nesta segunda-feira (25) com a empresária Mohana do Couto, sua parceira há 14 anos. O casal optou por uma cerimônia intimista, que contou apenas com convidados próximos, realizada em Trancoso, na Bahia, durante o pôr do sol.

De acordo com o colunista Leo Dias, o casamento reuniu 300 convidados, mantendo um grupo seleto de participantes. Para animar a festa, a trilha sonora ficou por conta do DJ Malboro, do cantor John Amplificado e das duplas Guilherme & Benuto e Matheus & Kauan. De acordo com o colunista Leo Dias, o casamento reuniu 300 convidados, mantendo um grupo seleto de participantes. Para animar a festa, a trilha sonora ficou por conta do DJ Malboro, do cantor John Amplificado e das duplas Guilherme & Benuto e Matheus & Kauan.

O irmão e parceiro de Juliano, Henrique, foi escolhido, assim como sua esposa Amanda, para serem padrinhos da união. Com a dupla não poderia faltar o bom humor, durante a cerimônia, Henrique entrou com o filho Miguel no colo e uma placa para Juliano, nela estava escrita a frase: "Corre, titio! Viemos te salvar".

Juliano e Mohana estão juntos há 14 anos e noivos desde 2018, quando o sertanejo pediu a mão da namorada em casamento durante o programa Altas Horas, de Serginho Groisman, na TV Globo. Atualmente, os dois são pais das meninas Maria Antônia, de 2 anos, e Maria Clara, de 8 meses.

O Henrique falando “dá tempo” com o Miguel de óculos escuro no casamento do Juliano é td p mim pic.twitter.com/FRzM9MSJxB — luminha (@lumabs24) April 25, 2022